Хаби Алонсо прокомментировал разгромную победу «Реала» над «Атлетиком»

Хаби Алонсо прокомментировал разгромную победу «Реала» над «Атлетиком»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался после матча 19-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао. Победу в матче со счётом 3:0 одержали «сливочные».

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 7'     0:2 Камавинга – 42'     0:3 Мбаппе – 59'    

«Это был важный матч. Мы хотели прервать серию [ничьих в Ла Лиге]. Приехали с необходимой подготовкой и хладнокровием.

Команда провела очень цельный матч. Это наша самая совершенная игра, да ещё и на таком требовательном стадионе. Теперь нам нужно продолжать в том же духе», – приводит слова Алонсо Marca.

Напомним, в трёх предыдущих матчах чемпионата Испании подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью.

По состоянию на сегодняшний день «Реал» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко. В следующем матче «Реал» встретится с «Сельтой» (7 декабря).

