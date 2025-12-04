Хаби Алонсо прокомментировал разгромную победу «Реала» над «Атлетиком»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался после матча 19-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао. Победу в матче со счётом 3:0 одержали «сливочные».

«Это был важный матч. Мы хотели прервать серию [ничьих в Ла Лиге]. Приехали с необходимой подготовкой и хладнокровием.

Команда провела очень цельный матч. Это наша самая совершенная игра, да ещё и на таком требовательном стадионе. Теперь нам нужно продолжать в том же духе», – приводит слова Алонсо Marca.

Напомним, в трёх предыдущих матчах чемпионата Испании подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью.

По состоянию на сегодняшний день «Реал» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко. В следующем матче «Реал» встретится с «Сельтой» (7 декабря).