Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Во время игры подумал, как повезло, что не придётся с ним встречаться». Куртуа — о Мбаппе

«Во время игры подумал, как повезло, что не придётся с ним встречаться». Куртуа — о Мбаппе
Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался об одноклубнике Килиане Мбаппе после его дубля в ворота «Атлетика» (3:0) в 19-м туре испанской Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано.

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 7'     0:2 Камавинга – 42'     0:3 Мбаппе – 59'    

«Мбаппе? Его не остановить. Был момент в игре, когда я подумал, как мне повезло, что он играет за мою команду, мне не придётся с ним встречаться, разве что со сборной Франции. Он играет на другом уровне, нам очень нравится его игра и его вклад. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — сказал Куртуа в интервью официальному сайту мадридского «Реала».

В матче с «Атлетиком» Килиан Мбаппе поучаствовал во всех трёх голах команды. Француз дважды забил, а также ассистировал полузащитнику Эдуарду Камавинга. Всего у Мбаппе 16 голов и четыре результативные передачи в 15 играх в Ла Лиге.

Материалы по теме
«Реал» прервал блёклую серию стильным разгромом. Таких игр с «Атлетиком» не было 12 лет!
«Реал» прервал блёклую серию стильным разгромом. Таких игр с «Атлетиком» не было 12 лет!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android