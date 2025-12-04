«Во время игры подумал, как повезло, что не придётся с ним встречаться». Куртуа — о Мбаппе

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался об одноклубнике Килиане Мбаппе после его дубля в ворота «Атлетика» (3:0) в 19-м туре испанской Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано.

«Мбаппе? Его не остановить. Был момент в игре, когда я подумал, как мне повезло, что он играет за мою команду, мне не придётся с ним встречаться, разве что со сборной Франции. Он играет на другом уровне, нам очень нравится его игра и его вклад. Надеюсь, он продолжит в том же духе», — сказал Куртуа в интервью официальному сайту мадридского «Реала».

В матче с «Атлетиком» Килиан Мбаппе поучаствовал во всех трёх голах команды. Француз дважды забил, а также ассистировал полузащитнику Эдуарду Камавинга. Всего у Мбаппе 16 голов и четыре результативные передачи в 15 играх в Ла Лиге.