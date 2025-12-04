Скидки
Интер — Венеция, результат матча 3 декабря 2025, счет 5:1, 1/8 финала Кубка Италии 2025/2026

«Интер» со счётом 5:1 разгромил «Венецию» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Интер» и «Венеция». Разгромную победу со счётом 5:1 праздновали футболисты клуба из Милана.

Кубок Италии . 1/8 финала
03 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 1
Венеция
Венеция
1:0 Диуф – 18'     2:0 Эспозито – 20'     3:0 Тюрам – 34'     4:0 Тюрам – 51'     4:1 Саградо – 66'     5:1 Бонни – 76'    

На 18-й минуте полузащитник Анди Диуф вывел «Интер» вперёд. На 20-й минуте нападающий Франческо Эспозито удвоил преимущество миланского клуба. На 34-й минуте форвард Маркус Тюрам довёл счёт до крупного. На 51-й минуте Тюрам оформил дубль. На 66-й минуте защитник «Венеции» Ричи Саградо отыграл один мяч. На 76-й минуте пятый гол «Интера» забил форвард Анж-Йоан Бонни.

Таким образом, «Интер» квалифицировался в четвертьфинал Кубка Италии, а «Венеция» завершила свой путь в турнире. Ранее путёвку в число восьми сильнейших команд соревнования завоевали «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи».

