«Интер» со счётом 5:1 разгромил «Венецию» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Интер» и «Венеция». Разгромную победу со счётом 5:1 праздновали футболисты клуба из Милана.

На 18-й минуте полузащитник Анди Диуф вывел «Интер» вперёд. На 20-й минуте нападающий Франческо Эспозито удвоил преимущество миланского клуба. На 34-й минуте форвард Маркус Тюрам довёл счёт до крупного. На 51-й минуте Тюрам оформил дубль. На 66-й минуте защитник «Венеции» Ричи Саградо отыграл один мяч. На 76-й минуте пятый гол «Интера» забил форвард Анж-Йоан Бонни.

Таким образом, «Интер» квалифицировался в четвертьфинал Кубка Италии, а «Венеция» завершила свой путь в турнире. Ранее путёвку в число восьми сильнейших команд соревнования завоевали «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи».