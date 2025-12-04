Скидки
Унион — Бавария, результат матча 3 декабря 2025, счёт 2:3, Кубок Германии 2025/2026

«Бавария» победила «Унион» в матче с двумя пенальти и автоголами
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встречались «Унион» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. Гости одержали победу со счётом 3:2.

Кубок Германии . 1/8 финала
03 декабря 2025, среда. 22:45 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Анса – 12'     0:2 Кейн – 24'     1:2 Кверфельд – 40'     1:3 Лейте – 45+4'     2:3 Кверфельд – 55'    

На 12-й минуте нападающий «Униона» Ильяс Анса забил в свои ворота и вывел «Баварию» вперёд. На 25-й минуте форвард Гарри Кейн удвоил преимущество мюнхенцев. На 40-й минуте защитник хозяев Леопольд Кверфельд реализовал пенальти и сократил отставание в счёте. На 45+4-й минуте защитник «Униона» Диогу Лейте забил в свои ворота. На 55-й минуте Кверфельд отыграл один мяч, вновь забив с пенальти и установив окончательный счёт — 3:2.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт», победивший в финале «Арминию» со счётом 4:2.

