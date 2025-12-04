Скидки
Оуренсе — Жирона, результат матча 3 декабря 2025, счет 1:2, 2-й раунд Кубка Испании 2025/2026

«Жирона» вылетела из Кубка Испании, уступив клубу из третьей лиги страны
Завершился матч 2-го раунда Кубка Испании сезона-2025/2026 в котором встречались «Жирона» и клуб третьей по силе лиги Испании «Оуренсе». Команды играли на стадионе «О Коуто» в Оренсе (Испания). Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Кубок Испании . 2-й раунд
03 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Оуренсе
Оренсе
Окончен
2 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Muñoz Yuste Coronado – 2'     1:1 Асприлья – 25'     2:1 Ouhdadi – 64'    

Уже на второй минуте защитник «Оуренсе» Альваро Муньос Юсте Коронадо вывел свою команду вперёд. На 25-й минуте «Жирона» сравняла счёт, отличился колумбийский нападающий Ясер Асприлья. На 64-й минуте форвард Омар Ухдади вновь вывел свою команду вперёд.

Таким образом, «Жирона» завершила выступления на турнире. В чемпионате Испании каталонцы располагаются в зоне вылета на 18-м месте с 12 очками в 14 матчах.

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
