«Жирона» вылетела из Кубка Испании, уступив клубу из третьей лиги страны

Завершился матч 2-го раунда Кубка Испании сезона-2025/2026 в котором встречались «Жирона» и клуб третьей по силе лиги Испании «Оуренсе». Команды играли на стадионе «О Коуто» в Оренсе (Испания). Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Уже на второй минуте защитник «Оуренсе» Альваро Муньос Юсте Коронадо вывел свою команду вперёд. На 25-й минуте «Жирона» сравняла счёт, отличился колумбийский нападающий Ясер Асприлья. На 64-й минуте форвард Омар Ухдади вновь вывел свою команду вперёд.

Таким образом, «Жирона» завершила выступления на турнире. В чемпионате Испании каталонцы располагаются в зоне вылета на 18-м месте с 12 очками в 14 матчах.