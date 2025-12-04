Тренер Уилфрид Нэнси, бравший Кубок МЛС, возглавил «Селтик»

Тренер Уилфрид Нэнси возглавил шотландский «Селтик». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Глазго.

Срок трудового договора специалиста с «кельтами» рассчитан до лета 2028 года. Ранее тренер работал в Северной Америке: с клубом «Монреаль Импэкт» он становился чемпионом Канады, а с «Коламбус Крю» он брал Кубок МЛС и Кубок лиг.

На данный момент «Селтик» с 32 очками располагается на втором месте в турнирной таблице шотландского Премьершипа, лидером с аналогичным количеством очков является «Хартс», но у «кельтов» есть одна игра в запасе. Ранее команду возглавлял Брендан Роджерс, после него временным исполняющим обязанности главного тренера был Мартин О'Нил.