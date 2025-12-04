Скидки
Тренер Уилфрид Нэнси, бравший Кубок МЛС, возглавил «Селтик»

Тренер Уилфрид Нэнси, бравший Кубок МЛС, возглавил «Селтик»
Комментарии

Тренер Уилфрид Нэнси возглавил шотландский «Селтик». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Глазго.

Срок трудового договора специалиста с «кельтами» рассчитан до лета 2028 года. Ранее тренер работал в Северной Америке: с клубом «Монреаль Импэкт» он становился чемпионом Канады, а с «Коламбус Крю» он брал Кубок МЛС и Кубок лиг.

На данный момент «Селтик» с 32 очками располагается на втором месте в турнирной таблице шотландского Премьершипа, лидером с аналогичным количеством очков является «Хартс», но у «кельтов» есть одна игра в запасе. Ранее команду возглавлял Брендан Роджерс, после него временным исполняющим обязанности главного тренера был Мартин О'Нил.

