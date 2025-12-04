Тренер «Локомотива» Галактионов: нам предстоит важнейший матч в воскресенье

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящем матче с «Сочи» в 18-м туре чемпионата России. Встреча состоится 7 декабря в Сочи, начало – 16:30 мск.

«Настроение и чувство, что нам предстоит важнейший матч в воскресенье. И сегодня мы об этом сказали команде. Эту неделю надо отработать таким образом, чтобы в воскресенье мы добились максимально положительного результата. На это сейчас все мысли и настроение. Всё, что будет дальше, — тогда и будет возможность выдохнуть. Эти пять дней необходимо отработать в максимальных концентрации и дисциплине, чтобы добиться победы, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 34 очка. «Сочи» находится на последнем месте, набрав 9 очков.