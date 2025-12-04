«Вильярреал» в серии пенальти одолел клуб из четвёртой лиги и вышел в 1/16 финала Кубка

В ночь с 3 на 4 декабря закончился матч второго раунда Кубка Короля сезона-2025/2026, в котором команда из четвёртой по силе лиги «Атлетико Антониано» принимал «Вильярреал». Встреча прошла в Лебрихе на небольшом стадионе «Минисипаль де Лебриха» и завершилась в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время закончились вничью (1:1), а в серии 11-метровых со счётом 5:3 победила команда из высшего испанского дивизиона.

В основное время команды не забили ни одного мяча, а в дополнительное отличились по разу. Забил испанский нападающий «жёлтой субмарины» Айосе Перес и хавбек хозяев Хесус Гарсия. Победный мяч в серии послематчевых ударов с «точки» реализовал всё тот же Перес.

Таким образом, «Вильярреал» вышел в третий раунд (1/16 финала) Кубка Испании — 2025/2026.

