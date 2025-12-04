Скидки
Антониано — Вильярреал, результат матча 4 декабря 2025, счёт 0:0, 3:5 пен., 1/32 финала Кубка Испании, Айосе Перес, Микаутадзе

«Вильярреал» в серии пенальти одолел клуб из четвёртой лиги и вышел в 1/16 финала Кубка
Комментарии

В ночь с 3 на 4 декабря закончился матч второго раунда Кубка Короля сезона-2025/2026, в котором команда из четвёртой по силе лиги «Атлетико Антониано» принимал «Вильярреал». Встреча прошла в Лебрихе на небольшом стадионе «Минисипаль де Лебриха» и завершилась в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время закончились вничью (1:1), а в серии 11-метровых со счётом 5:3 победила команда из высшего испанского дивизиона.

Кубок Испании . 2-й раунд
03 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Антониано
Лебриха
Окончен
1 : 1
3 : 5
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Перес – 102'     1:1    

В основное время команды не забили ни одного мяча, а в дополнительное отличились по разу. Забил испанский нападающий «жёлтой субмарины» Айосе Перес и хавбек хозяев Хесус Гарсия. Победный мяч в серии послематчевых ударов с «точки» реализовал всё тот же Перес.

Таким образом, «Вильярреал» вышел в третий раунд (1/16 финала) Кубка Испании — 2025/2026.

