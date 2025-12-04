Никитин объяснил вероятный трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин отреагировал на новости о грядущем уходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Накануне появилась информация, что хавбек отказался продлевать контракт с железнодорожниками и принял решение перейти в ЦСКА. Однако официальных комментариев от клубов по этому поводу пока не было.

«Видимо, Дмитрий не прочь был бы остаться в «Локомотиве», но ему не предложили денег, которых, как он считает, он достоин. Такие команды, как ЦСКА, могут оценить его по достоинству. Любой игрок может задуматься об уходе, когда чувствует, что его не ценят в должной мере. Нюансов мы не знаем. В прессе проскакивала информация, что Баринов хочет получать одну из самых высоких зарплат в команде. Это обоснованное требование, но, повторюсь, все тонкости переговоров знают только вовлеченные стороны», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Баринов выступает за «Локомотив» с 2015 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение Баринова с клубом истекает летом 2026 года.

