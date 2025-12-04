Скидки
Александр Головин оценил свою физическую форму в «Монако» после травмы

Александр Головин оценил свою физическую форму в «Монако» после травмы
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что ещё не вышел на пик своей физической формы.

«Оправившись после травмы, я чувствую себя здорово. Сейчас я набрал отличную форму. Я рад, но мне еще предстоит прибавлять, чтобы становиться только сильнее. Думаю, что я постепенно выхожу на свой лучший уровень. Тренер мне очень помогает в этом, мы часто разговариваем. Он придаёт мне уверенности в своих силах, как и другим игрокам в команде. Я не могу сказать, что вышел на пик своей формы, однако двигаюсь в этом направлении», — приводит слова Головина официальный сайт «Монако».

Головин в нынешнем сезоне пропустил шесть встреч в Лиге 1 и Лиге чемпионов из-за травмы подколенного сухожилия.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал свой актив два гола и одну результативную передачу. На данный момент «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 23 очка.

