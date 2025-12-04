«Дядь Саш, может, хватит?» Шнякин ответил Бубунову после нашумевшей заявлений о Семаке

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин ответил на слова футбольного эксперта Александра Бубнова, который ранее заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак «орал матом» на игроков команды в перерыве матча с «Пари НН» (2:0). Тренер сине-бело-голубых опроверг эту информацию, а Бубнов рассказал, что услышал про мат Семака из репортажа Шнякина.

«Дядь Саш, может, хватит?:) Поначалу смешно было, Нагуч завелся, новость разнеслась — и я с улыбкой читал. Ну, послышалось чего-то Бубнову, ну, коммов перепутал, инсайд про Семака изобрёл — ок, весело. А сейчас уже грустно, ведь чушь продолжает литься в инфопространство.

Не знаю, чего там Семак говорил игрокам в нижегородском перерыве (и не особенно интересно). Я не мог о криках Семака что-то рассказать, потому что… НЕ КОММЕНТИРОВАЛ матч «Пари НН» — «Зенит». В это время работал на игре «Кремонезе» — «Рома». И матч «Зенита» в последний раз комментил 2 года назад, когда «Динамо» выиграло в Питере (3:2). Александр Викторович. Завязывайте уже с этим», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

ТОП-5 фактов о российском футболе: