Александр Мостовой опубликовал фото с Игорем Ларионовым, поздравив тренера с 65-летием

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», «Бенфики» Александр Мостовой в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с главным тренером хоккейного клуба СКА Игоря Ларионова с 65-летием. День рождения наставника армейцев был 3 декабря.

«С днем рождения, Игорь!» — подписал фотографию Мостовой в своём телеграм-канале.

За свою карьеру Игорь Ларионов выступал за «Химик», ЦСКА, «Ванкувер Кэнакс», швейцарский «Лугано», «Сан-Хосе Шаркс», «Детройт Ред Уингз», «Флориду Пантерз», «Нью-Джерси Дэвилз» и шведский «Брунфло». Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом, бронзовым призёром ОИ. В составе «красных крыльев» Ларионов становился трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной СССР становился четырёхкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, обладателем Кубка Канады.

В своей тренерской карьере действующий наставник СКА возглавлял «Торпедо» и российскую национальную команду различных возрастов.

Лучшие российские хоккеисты: