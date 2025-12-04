Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой опубликовал фото с Игорем Ларионовым, поздравив тренера с 65-летием

Александр Мостовой опубликовал фото с Игорем Ларионовым, поздравив тренера с 65-летием
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты», «Бенфики» Александр Мостовой в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с главным тренером хоккейного клуба СКА Игоря Ларионова с 65-летием. День рождения наставника армейцев был 3 декабря.

«С днем рождения, Игорь!» — подписал фотографию Мостовой в своём телеграм-канале.

За свою карьеру Игорь Ларионов выступал за «Химик», ЦСКА, «Ванкувер Кэнакс», швейцарский «Лугано», «Сан-Хосе Шаркс», «Детройт Ред Уингз», «Флориду Пантерз», «Нью-Джерси Дэвилз» и шведский «Брунфло». Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом, бронзовым призёром ОИ. В составе «красных крыльев» Ларионов становился трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной СССР становился четырёхкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, обладателем Кубка Канады.

В своей тренерской карьере действующий наставник СКА возглавлял «Торпедо» и российскую национальную команду различных возрастов.

Материалы по теме
Фото
«С днём рождения, Профессор». «Детройт» — о 65-летии Игоря Ларионова

Лучшие российские хоккеисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android