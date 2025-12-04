Тренер «Реала» Алонсо высказался об игре Мбаппе после дубля в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо оценил игру нападающего Килиана Мбаппе после победы команды в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:0). В этой встрече Мбаппе оформил дубль.

«Килиан сейчас в отличной форме — много движется, прекрасно взаимодействует с Винисиусом. Команда с первой минуты вышла играть на победу. Это был важный момент, чтобы снова выиграть на выезде, а в воскресенье мы снова играем дома», — приводит слова Алонсо Marca.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 36 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на одно очко. В следующем туре «Реал» сыграет с «Сельтой».