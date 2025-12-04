Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Алонсо высказался об игре Мбаппе после дубля в матче с «Атлетиком»

Тренер «Реала» Алонсо высказался об игре Мбаппе после дубля в матче с «Атлетиком»
Комментарии

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо оценил игру нападающего Килиана Мбаппе после победы команды в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:0). В этой встрече Мбаппе оформил дубль.

«Килиан сейчас в отличной форме — много движется, прекрасно взаимодействует с Винисиусом. Команда с первой минуты вышла играть на победу. Это был важный момент, чтобы снова выиграть на выезде, а в воскресенье мы снова играем дома», — приводит слова Алонсо Marca.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 36 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на одно очко. В следующем туре «Реал» сыграет с «Сельтой».

Материалы по теме
«Реал» прервал блёклую серию стильным разгромом. Таких игр с «Атлетиком» не было 12 лет!
«Реал» прервал блёклую серию стильным разгромом. Таких игр с «Атлетиком» не было 12 лет!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android