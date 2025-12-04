Скидки
Полузащитник «Монако» Головин: тренер хочет, чтобы у меня было больше свободы на поле

Полузащитник «Монако» Головин: тренер хочет, чтобы у меня было больше свободы на поле
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о работе под руководством главного тренера клуба Себастьена Поконьоли.

«Он подталкивает нас становиться лучше! Не только меня, но и опытных игроков, чтобы мы помогали молодым. Он хочет, чтобы мы были действовали стабильнее как на поле, так и за его пределами, на тренировках, чтобы стать настоящей командой, семьёй. Он хочет, чтобы у меня было больше свободы на поле, и просит меня меньше думать об отдельных тактических аспектах игры. За счёт большей свободы действий моя игра становится лучше», — приводит слова Головина официальный сайт «Монако».

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал свой актив два гола и одну результативную передачу. На данный момент «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 23 очка.

