«Будет ли работать в «Спартаке» с зажравшимися иностранцами?» Быстров — о Талалаеве

Бывший российский футболист Владимир Быстров поделился мыслями о том, мог бы главный тренер «Балтики» Андрей Талалаева добился бы успеха в московском «Спартаке».

«Представьте, то, что работает сейчас с этими голодными ребятами, будет ли работать в «Спартаке» с зажравшимися иностранцами? Как ты будешь на это реагировать? Будешь действовать теми же своими методами, но будут ли они их исполнять?» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

«Балтика» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка. «Спартак» — шестой (28).

