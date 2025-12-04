Хет-трик Неймара помог «Сантосу» обыграть «Жувентуде» в чемпионате Бразилии

Завершился матч 37-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Жувентуде» принимал «Сантос». Встреча прошла в Кашиас-ду-Сул на стадионе «Алфредо Жакони» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей хет-трик оформил бразильский нападающий Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар повредил мениск левого колена, из-за чего он мог пропустить концовку сезона и больше не сыграть в 2025 году. Однако, позже бразилец опроверг серьёзность своей травмы.

«Сантос» одержал вторую победу подряд. Беспроигрышная серия команды составляет пять матчей – три победы и две ничьи. «Жувентуде» потерпел второе поражение за последние три матча.