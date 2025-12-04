Хет-трик Неймара помог «Сантосу» обыграть «Жувентуде» в чемпионате Бразилии
Завершился матч 37-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Жувентуде» принимал «Сантос». Встреча прошла в Кашиас-ду-Сул на стадионе «Алфредо Жакони» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.
Бразилия — Серия А . 37-й тур
04 декабря 2025, четверг. 01:30 МСК
Жувентуде
Кашиас-ду-Сул
Окончен
0 : 3
Сантос
Сантус
0:1 Неймар – 56' 0:2 Неймар – 66' 0:3 Неймар – 73'
В составе победителей хет-трик оформил бразильский нападающий Неймар.
Ранее сообщалось, что Неймар повредил мениск левого колена, из-за чего он мог пропустить концовку сезона и больше не сыграть в 2025 году. Однако, позже бразилец опроверг серьёзность своей травмы.
«Сантос» одержал вторую победу подряд. Беспроигрышная серия команды составляет пять матчей – три победы и две ничьи. «Жувентуде» потерпел второе поражение за последние три матча.
Комментарии
