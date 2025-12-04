Радимов опубликовал фото со сверхрезультативного матча КХЛ «Автомобилист» — «Металлург»

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов опубликовал в своём телеграм-канале совместное фото с хоккейным экспертом Никитой Филатовым из Екатеринбурга. Радимов и Филатов посетили матч Континентальной хоккейной лиги, в котором «Автомобилист» на своём льду уступил «Металлургу» из Магнитогорска (5:6).

Радимов предстал в джерси «Автомобилиста», а Филатов — в цветах «сталеваров».

Отметим, по ходу встречи команда из Екатеринбурга вела в счёте со счётом 3:0, а за четыре минуты до окончания встречи — 5:4.

Филатов завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Футбольную карьеру Радимов завершил в «Зените» в 2009 году.

