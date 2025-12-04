Скидки
Радимов опубликовал фото со сверхрезультативного матча КХЛ «Автомобилист» — «Металлург»

Комментарии

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов опубликовал в своём телеграм-канале совместное фото с хоккейным экспертом Никитой Филатовым из Екатеринбурга. Радимов и Филатов посетили матч Континентальной хоккейной лиги, в котором «Автомобилист» на своём льду уступил «Металлургу» из Магнитогорска (5:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Блэкер (Буше, Романцев) – 22:36 (5x5)     2:0 Мэйсек (Горбунов) – 24:16 (5x5)     3:0 Осипов (Голышев, Горбунов) – 30:16 (5x5)     3:1 Михайлис (Исхаков, Пресс) – 32:13 (5x4)     3:2 Ткачёв (Канцеров) – 33:01 (4x4)     4:2 Буше (Горбунов, Бусыгин) – 39:48 (5x5)     4:3 Паливко (Нечаев) – 44:22 (4x4)     4:4 Канцеров (Пресс, Силантьев) – 45:37 (5x3)     5:4 Шаров (Бывальцев, Буше) – 51:32 (5x4)     5:5 Силантьев (Канцеров, Хабаров) – 56:22 (5x5)     5:6 Пресс (Толчинский, Нечаев) – 59:59 (5x5)    

Радимов предстал в джерси «Автомобилиста», а Филатов — в цветах «сталеваров».

Отметим, по ходу встречи команда из Екатеринбурга вела в счёте со счётом 3:0, а за четыре минуты до окончания встречи — 5:4.

Филатов завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Футбольную карьеру Радимов завершил в «Зените» в 2009 году.

Знаменитые выходцы из ХК «Металлург»:

Комментарии
