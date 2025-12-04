Радимов опубликовал фото со сверхрезультативного матча КХЛ «Автомобилист» — «Металлург»
Поделиться
Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов опубликовал в своём телеграм-канале совместное фото с хоккейным экспертом Никитой Филатовым из Екатеринбурга. Радимов и Филатов посетили матч Континентальной хоккейной лиги, в котором «Автомобилист» на своём льду уступил «Металлургу» из Магнитогорска (5:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Блэкер (Буше, Романцев) – 22:36 (5x5) 2:0 Мэйсек (Горбунов) – 24:16 (5x5) 3:0 Осипов (Голышев, Горбунов) – 30:16 (5x5) 3:1 Михайлис (Исхаков, Пресс) – 32:13 (5x4) 3:2 Ткачёв (Канцеров) – 33:01 (4x4) 4:2 Буше (Горбунов, Бусыгин) – 39:48 (5x5) 4:3 Паливко (Нечаев) – 44:22 (4x4) 4:4 Канцеров (Пресс, Силантьев) – 45:37 (5x3) 5:4 Шаров (Бывальцев, Буше) – 51:32 (5x4) 5:5 Силантьев (Канцеров, Хабаров) – 56:22 (5x5) 5:6 Пресс (Толчинский, Нечаев) – 59:59 (5x5)
Радимов предстал в джерси «Автомобилиста», а Филатов — в цветах «сталеваров».
Отметим, по ходу встречи команда из Екатеринбурга вела в счёте со счётом 3:0, а за четыре минуты до окончания встречи — 5:4.
Филатов завершил профессиональную карьеру в 2020 году. Футбольную карьеру Радимов завершил в «Зените» в 2009 году.
Материалы по теме
Знаменитые выходцы из ХК «Металлург»:
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
04:54
-
04:34
-
03:58
-
03:56
-
03:11
-
02:57
-
02:47
-
02:40
-
02:21
-
02:14
-
02:05
-
01:20
-
01:14
-
01:13
-
01:05
-
00:55
-
00:53
-
00:45
-
00:32
-
00:29
-
00:28
-
00:21
-
00:04
-
00:00
- 3 декабря 2025
-
23:55
-
23:52
-
23:40
-
23:39
-
23:28
-
23:26
-
23:06
-
23:00
-
22:52
-
22:48
-
22:38