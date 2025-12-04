Неймар оформил хет-трик впервые за три с половиной года

Нападающий «Сантоса» Неймар оформил хет-трик в матче 37-го тура чемпионата Бразилии, в котором «рыбы» разгромили «Жувентуде» со счётом 3:0. Таким образом, 33-летний бразилец оформил первый матч с тремя забитыми мячами за три с половиной года.

В прошлый раз футболист делал хет-трик 9 апреля 2022 года, когда трижды отличился за «ПСЖ» в матче с «Клермоном». Отметим, бразилец продлил свою голевую серию до трёх матчей. Всего на этом отрезке в его активе пять мячей. В текущем же сезоне нападающий провёл за «Сантос» 29 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 11 голов и четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Неймар повредил мениск левого колена, из-за чего он мог пропустить концовку сезона и больше не сыграть в 2025 году. Однако, позже бразилец опроверг серьёзность своей травмы.

