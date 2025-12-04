«Фламенго» досрочно стал чемпионом Бразилии, обыграв «Сеару» благодаря пасу Карраскаля

«Фламенго» стал чемпионом Бразилии за тур до окончания национального первенства. В ночь с 3 на 4 декабря мск на поле стадиона «Маракана» клуб из Рио-де-Жанейро в домашнем матче 37-го тура бразильской Серии А обыграл «Сеару» со счётом 1:0

Единственный гол на 37-й минуте встречи забил полузащитник Самуэл Лино, которому ассистировал колумбийский экс-хавбек ЦСКА и московского «Динамо» Хорхе Карраскаль.

«Фламенго» набрал 78 очков в 37 матчах и за тур до финиша чемпионата опережает на пять очков ближайшего преследователя «Палмейрас», который в параллельной игре победил на выезде «Атлетико Минейро» со счётом 3:0.