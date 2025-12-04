Скидки
Стали известны подробности по травмам двух игроков «Реала», полученных в матче Ла Лиги
Два футболиста мадридского «Реала» — защитник Трент Александер-Арнольд и полузащитник Эдуарду Камавинга — получили травмы в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (3:0).

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 7'     0:2 Камавинга – 42'     0:3 Мбаппе – 59'    

Как сообщает COPE, у Александер-Арнольда подозрение на травму подколенного сухожилия. В зависимости от степени травмы, он может пропустить от одной до шести недель. В свою очередь, Камавинга испытывает проблемы с лодыжкой. Отмечается, что в «Реале» считает обе проблемы «тревожными», несмотря на то, что результаты официальных медицинских тестов ещё не были объявлены.

Напомним, по ходу встречи с бискайцами оба игрока покинули поле досрочно. Англичанин был вынужден попросить замену на 55-й минуте. Он покидал поле, прихрамывая. Камавинга был заменён на 69-й минуте.

Самые опасные травмы в футболе:

