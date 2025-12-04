Скидки
Неймар высказался о своём будущем. Его контракт с «Сантосом» истекает в конце декабря

Неймар высказался о своём будущем. Его контракт с «Сантосом» истекает в конце декабря
Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о своём будущем на фоне истекающего соглашения с клубом, которое рассчитано до 31 декабря 2025 года.

«Мой приоритет всегда отдаётся «Сантосу», — приводит слова Неймара журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, в крайнем матче в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии, в котором «рыбы» разгромили «Жувентуде» со счётом 3:0, 33-летний бразилец оформил хет-трик. В текущем же сезоне нападающий провёл за «Сантос» 29 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 11 голов и четыре результативные передачи.

