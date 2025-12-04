Артета прокомментировал ещё одну травму защитника. Ранее выбыли Салиба и Габриэл

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о травме испанского защитника команды Кристьяна Москеры в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:0). 21-летний испанец был заменён на 44-й минуте встречи.

«Мы потеряли Габриэля, потом Салиба… а теперь ещё и Москера получил травму. Нужно подождать и посмотреть. Вероятно, это часть колена или лодыжки. Мы не знаем. Москера не смог точно рассказать, что произошло, но он не смог продолжать игру», — приводит слова Артеты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, ранее из состава из-за различных повреждений выбыла основная пара центральных защитников: Вильям Салиба и Габриэл Магальяйнс.

