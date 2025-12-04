Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Тоттенхэма» Викарио может перейти в «Интер»

Вратарь «Тоттенхэма» Викарио может перейти в «Интер»
Комментарии

«Интер» интересуется вратарём «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. Миланский клуб уже выходил на связь с агентами итальянца, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, Викарио некомфортно в английском клубе, так как болельщики настроены против него и много критикуют вратаря в соцсетях. Он готов сменить клубную прописку.

В частности, фанаты освистали Викарио во время матча с «Фулхэмом». Игра английской Премьер-лиги прошла 29 ноября и завершилась поражением «шпор» со счётом 1:2.

В нынешнем сезоне Викарио провёл за «Тоттенхэм» 20 матчей во всех турнирах и пропустил 27 голов. В семи играх ему удалось сохранить ворота своей команды в неприкосновенности.

Материалы по теме
АПЛ: «Манчестер Сити» гонится за «Арсеналом», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» устраивают шоу
АПЛ: «Манчестер Сити» гонится за «Арсеналом», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» устраивают шоу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android