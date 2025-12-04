Вратарь «Тоттенхэма» Викарио может перейти в «Интер»

«Интер» интересуется вратарём «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. Миланский клуб уже выходил на связь с агентами итальянца, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно сведениям источника, Викарио некомфортно в английском клубе, так как болельщики настроены против него и много критикуют вратаря в соцсетях. Он готов сменить клубную прописку.

В частности, фанаты освистали Викарио во время матча с «Фулхэмом». Игра английской Премьер-лиги прошла 29 ноября и завершилась поражением «шпор» со счётом 1:2.

В нынешнем сезоне Викарио провёл за «Тоттенхэм» 20 матчей во всех турнирах и пропустил 27 голов. В семи играх ему удалось сохранить ворота своей команды в неприкосновенности.