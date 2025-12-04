Скидки
«Из этой игры мы ничего не вынесем». Мареска — о поражении «Челси» от «Лидс Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о поражении в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед». «Синие» на выезде проиграли со счётом 1:3. В составе «Лидс Юнайтед» голами отметились Яка Бийол, Ао Танака и Доминик Калверт-Льюин. За «Челси» единственный мяч забил Педру Нету.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
1:0 Бийол – 6'     2:0 Танака – 43'     2:1 Нету – 50'     3:1 Калверт-Льюин – 72'    

«Они были лучше нас во всех отношениях и заслужили победу. Из этой игры мы ничего не вынесем. Единственное, что мы можем сделать, — это попытаться понять допущенные ошибки, попытаться перезагрузиться, ведь в субботу нас ждёт новая игра», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

В 15-м туре чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Борнмутом» 6 декабря.

