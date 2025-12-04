Мбаппе — второй игрок в истории «Реала», которому удалось забить 55 голов за год

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе установил новое достижение. Француз стал вторым игроком в истории «Реала», которому удалось забить 55 голов за один календарный год. Ранее подобная отметка покорялась лишь легендарному португальскому форварду Криштиану Роналду, который ныне выступает за «Аль-Наср».

Больше всего голов за календарный год в составе «Реала»:

Криштиану Роналду, 2013 год — 59 голов;

Криштиану Роналду, 2012 год — 58 голов;

Криштиану Роналду, 2014 год — 56 голов;

Килиан Мбаппе, 2025 год — 55 голов (до конца года ещё несколько матчей);

Криштиану Роналду, 2015 год — 54 гола;

Криштиану Роналду, 2011 год — 53 гол.

Напомним, Мбаппе пополнил состав «Реала» летом 2024 года.