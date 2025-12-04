Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе — второй игрок в истории «Реала», которому удалось забить 55 голов за год

Мбаппе — второй игрок в истории «Реала», которому удалось забить 55 голов за год
Комментарии

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе установил новое достижение. Француз стал вторым игроком в истории «Реала», которому удалось забить 55 голов за один календарный год. Ранее подобная отметка покорялась лишь легендарному португальскому форварду Криштиану Роналду, который ныне выступает за «Аль-Наср».

Больше всего голов за календарный год в составе «Реала»:

  • Криштиану Роналду, 2013 год — 59 голов;
  • Криштиану Роналду, 2012 год — 58 голов;
  • Криштиану Роналду, 2014 год — 56 голов;
  • Килиан Мбаппе, 2025 год — 55 голов (до конца года ещё несколько матчей);
  • Криштиану Роналду, 2015 год — 54 гола;
  • Криштиану Роналду, 2011 год — 53 гол.

Напомним, Мбаппе пополнил состав «Реала» летом 2024 года.

Материалы по теме
Мбаппе оформил второй самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ
Истории
Мбаппе оформил второй самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android