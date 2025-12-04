Унаи Эмери стал рекордсменом по количеству побед в АПЛ среди тренеров «Астон Виллы»
Поделиться
Победа в матче с «Брайтоном» (4:3) в матче 14-го тура английской Премьер-Лиги стала рекордной для главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери. Он одержал больше всех побед в чемпионатах Англии среди тренеров «Астон Виллы». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 4
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 ван Хекке – 9' 2:0 П. Торрес – 29' 2:1 Уоткинс – 37' 2:2 Уоткинс – 45+7' 2:3 Онана – 60' 2:4 Мален – 78' 3:4 ван Хекке – 83'
Под руководством Эмери «Астон Вилла» выиграла 62 матча в английской Премьер-лиге из 115. По 61 победе у Джона Грегори (за 147 матчей) и у Мартина О’Нила (149).
В матче с «Брайтоном» подопечные Эмери уступали со счётом 0:2, но им удалось забить четыре мяча подряд и в дальнейшем довести матч до победы. В составе «Астон Виллы» отличились Олли Уоткинс (дважды), Амаду Онана и Дониэлл Мален.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 декабря 2025
-
10:28
-
10:19
-
10:11
-
10:02
-
09:58
-
09:54
-
09:48
-
09:46
-
09:26
-
09:24
-
09:17
-
09:13
-
08:40
-
07:35
-
07:11
-
06:16
-
06:03
-
04:54
-
04:34
-
03:58
-
03:56
-
03:11
-
02:57
-
02:47
-
02:40
-
02:21
-
02:14
-
02:05
-
01:20
-
01:14
-
01:13
-
01:05
-
00:55
-
00:53
-
00:45