Унаи Эмери стал рекордсменом по количеству побед в АПЛ среди тренеров «Астон Виллы»

Победа в матче с «Брайтоном» (4:3) в матче 14-го тура английской Премьер-Лиги стала рекордной для главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери. Он одержал больше всех побед в чемпионатах Англии среди тренеров «Астон Виллы». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Под руководством Эмери «Астон Вилла» выиграла 62 матча в английской Премьер-лиге из 115. По 61 победе у Джона Грегори (за 147 матчей) и у Мартина О’Нила (149).

В матче с «Брайтоном» подопечные Эмери уступали со счётом 0:2, но им удалось забить четыре мяча подряд и в дальнейшем довести матч до победы. В составе «Астон Виллы» отличились Олли Уоткинс (дважды), Амаду Онана и Дониэлл Мален.