Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери стал рекордсменом по количеству побед в АПЛ среди тренеров «Астон Виллы»

Унаи Эмери стал рекордсменом по количеству побед в АПЛ среди тренеров «Астон Виллы»
Комментарии

Победа в матче с «Брайтоном» (4:3) в матче 14-го тура английской Премьер-Лиги стала рекордной для главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери. Он одержал больше всех побед в чемпионатах Англии среди тренеров «Астон Виллы». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 4
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 ван Хекке – 9'     2:0 П. Торрес – 29'     2:1 Уоткинс – 37'     2:2 Уоткинс – 45+7'     2:3 Онана – 60'     2:4 Мален – 78'     3:4 ван Хекке – 83'    

Под руководством Эмери «Астон Вилла» выиграла 62 матча в английской Премьер-лиге из 115. По 61 победе у Джона Грегори (за 147 матчей) и у Мартина О’Нила (149).

В матче с «Брайтоном» подопечные Эмери уступали со счётом 0:2, но им удалось забить четыре мяча подряд и в дальнейшем довести матч до победы. В составе «Астон Виллы» отличились Олли Уоткинс (дважды), Амаду Онана и Дониэлл Мален.

Материалы по теме
«Сандерленд» снова кошмарит топов! У Вирца забрали гол за «Ливерпуль», а ван Дейк «привёз»
«Сандерленд» снова кошмарит топов! У Вирца забрали гол за «Ливерпуль», а ван Дейк «привёз»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android