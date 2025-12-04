«Матч-невидимка, его не должно было быть». Бубнов — об игре «Акрона» с «Пари НН»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 17-го тура Мир РПЛ между «Пари НН» и «Акроном». Проходившая в Самаре встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 2:1. Отметим, что игра прошла в условиях сильного тумана.

— Вы не верили в Шпилевского, да?

— Да. Но ты знаешь почему?

— Потому что туман.

— Потому что его вообще не должно было быть, этого матча. Это матч-невидимка, понимаешь? Ни зрители не видели [происходящее на поле], ни комментаторы. «Нижний Новгород» когда приехал, игрок там один, я уже не помню кто, говорит, на разминку вышли, в ужасе были. Ничего не видели.

— А что, в вашей карьере не было таких матчей в тумане?

— В тумане не было, в снегопад был сильный. И тоже, кстати, в Самаре. В Куйбышеве (прежнее название Самары. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».