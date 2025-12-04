Скидки
Главная Футбол Новости

«Матч-невидимка, его не должно было быть». Бубнов — об игре «Акрона» с «Пари НН»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 17-го тура Мир РПЛ между «Пари НН» и «Акроном». Проходившая в Самаре встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 2:1. Отметим, что игра прошла в условиях сильного тумана.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

— Вы не верили в Шпилевского, да?
— Да. Но ты знаешь почему?

— Потому что туман.
— Потому что его вообще не должно было быть, этого матча. Это матч-невидимка, понимаешь? Ни зрители не видели [происходящее на поле], ни комментаторы. «Нижний Новгород» когда приехал, игрок там один, я уже не помню кто, говорит, на разминку вышли, в ужасе были. Ничего не видели.

— А что, в вашей карьере не было таких матчей в тумане?
— В тумане не было, в снегопад был сильный. И тоже, кстати, в Самаре. В Куйбышеве (прежнее название Самары. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
