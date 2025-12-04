Энцо Мареска высказался о причинах нестабильных результатов «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска объяснил нестабильную игру команды после поражения в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед» (1:3).
«Когда играешь так, как мы в последних двух матчах против «Барселоны» и «Арсенала», ожидаешь, без сомнения, лучшего результата. Но то, что мы так хорошо играем против «Арсенала» и «Барселоны» и за последний месяц, не означает, что мы будем играть всегда одинаково.
По разным причинам это невозможно, из-за ситуаций, с которыми приходится справляться. У нас есть игроки, которых невозможно выпускать на поле каждые два-три дня. Когда меняешь игроков, уровень падает, это реальность, потому что они являются важными игроками для нас и были бы важными игроками для любой команды», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».
- 4 декабря 2025
