Унаи Эмери прокомментировал волевую победу «Астон Виллы» в матче АПЛ с «Брайтоном»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о волевой победе в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (4:3). По ходу первого тайма «Астон Вилла» уступала со счётом 0:2.

«Я очень благодарен нашим болельщикам. Они были здесь сегодня, в среду, в 19:30, приехали из Бирмингема, чтобы быть с нами, поддержать нас и помочь. Они очень важны, потому что игроки чувствовали это, то, как они стремились и помогали нам.

То, как мы отреагировали, как мы не сдались после первого и второго голов, было фантастическим. Возможно, при первом голе не было углового, но мы пропустили. Когда мы были, более или менее, немного шокированы, они забили второй гол, и нам нужно было отреагировать, нам нужно было выработать свою стратегию на игру. А когда мы забили первый гол, мы сохраняли баланс и пытались доминировать, адаптироваться к игре, борясь с ними, и мы забили второй гол.

Первый тайм был фантастическим, и мы добились такого результата. Во втором тайме мы снова придерживались своей игровой стратегии, и, конечно, это был очень тяжёлый матч, очень непростой. Но игроки отреагировали фантастически», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».