Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери прокомментировал волевую победу «Астон Виллы» в матче АПЛ с «Брайтоном»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о волевой победе в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (4:3). По ходу первого тайма «Астон Вилла» уступала со счётом 0:2.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
3 : 4
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 ван Хекке – 9'     2:0 П. Торрес – 29'     2:1 Уоткинс – 37'     2:2 Уоткинс – 45+7'     2:3 Онана – 60'     2:4 Мален – 78'     3:4 ван Хекке – 83'    

«Я очень благодарен нашим болельщикам. Они были здесь сегодня, в среду, в 19:30, приехали из Бирмингема, чтобы быть с нами, поддержать нас и помочь. Они очень важны, потому что игроки чувствовали это, то, как они стремились и помогали нам.

То, как мы отреагировали, как мы не сдались после первого и второго голов, было фантастическим. Возможно, при первом голе не было углового, но мы пропустили. Когда мы были, более или менее, немного шокированы, они забили второй гол, и нам нужно было отреагировать, нам нужно было выработать свою стратегию на игру. А когда мы забили первый гол, мы сохраняли баланс и пытались доминировать, адаптироваться к игре, борясь с ними, и мы забили второй гол.

Первый тайм был фантастическим, и мы добились такого результата. Во втором тайме мы снова придерживались своей игровой стратегии, и, конечно, это был очень тяжёлый матч, очень непростой. Но игроки отреагировали фантастически», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

Унаи Эмери стал рекордсменом по количеству побед в АПЛ среди тренеров «Астон Виллы»
