Леонид Слуцкий объяснил, почему у Валерия Карпина не получилось в «Динамо»

Леонид Слуцкий объяснил, почему у Валерия Карпина не получилось в «Динамо»
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил, почему у Валерия Карпина не получилось реализовать свои идеи в московском «Динамо». Карпин покинул бело-голубых в середине ноября этого года. Возглавлял команду российский специалист с лета 2025-го.

— Как вы считаете, почему у Валерия Карпина не получилось в «Динамо»?
— Ой, ну это большой разговор.

— Мы не спешим.
— Смотри. Моё личное мнение… Я в прошлый раз делил тренеров на категории типажности. Поэтому всё очень просто. Те идеи, которые Валерий Георгиевич прививал в «Динамо» с этим подбором игроков и этим уровнем идей, они просто не совпали. Они прошли мимо, идеи не зашли под этот подбор людей. Говорит ли это о том, что Карпин плохой тренер? Нет. Говорит о том, что «Динамо» — плохая команда? Нет. Но так бывает, когда идеи не воплощаются. Почему они не зашли, это я уже не знаю, – сказал Слуцкий в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

