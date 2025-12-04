Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Несколько клубов проявили интерес к Федерико Кьезе

Несколько клубов проявили интерес к Федерико Кьезе
Комментарии

Ряд клубов проявляет заинтересованность в нападающем «Ливерпуля» Федерико Кьезе. Об этом сообщил спортивный журналист Николо Шира в своих социальных сетях. По его информации, за итальянцем следят два клуба из Серии А и один клуб из Ла Лиги.

Тем не менее Кьеза не заинтересован в трансфере и хотел бы остаться в «Ливерпуле». Итальянец присоединился к клубу летом 2024 года, перейдя в него из «Ювентуса». Действующее соглашение, по которому его зарплата составляет € 5 млн в год, рассчитано до лета 2028 года.

На данный момент в сезоне-2025/2026 Кьеза сыграл в 15 матчах в трёх турнирах и забил пять голов.

Материалы по теме
Кьеза отказался от вызова в сборную Италии на матчи в ноябре
Материалы по теме
«Сандерленд» снова кошмарит топов! У Вирца забрали гол за «Ливерпуль», а ван Дейк «привёз»
«Сандерленд» снова кошмарит топов! У Вирца забрали гол за «Ливерпуль», а ван Дейк «привёз»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android