Несколько клубов проявили интерес к Федерико Кьезе

Ряд клубов проявляет заинтересованность в нападающем «Ливерпуля» Федерико Кьезе. Об этом сообщил спортивный журналист Николо Шира в своих социальных сетях. По его информации, за итальянцем следят два клуба из Серии А и один клуб из Ла Лиги.

Тем не менее Кьеза не заинтересован в трансфере и хотел бы остаться в «Ливерпуле». Итальянец присоединился к клубу летом 2024 года, перейдя в него из «Ювентуса». Действующее соглашение, по которому его зарплата составляет € 5 млн в год, рассчитано до лета 2028 года.

На данный момент в сезоне-2025/2026 Кьеза сыграл в 15 матчах в трёх турнирах и забил пять голов.