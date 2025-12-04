Парфёнов: в «Спартаке» 100% будет иностранный тренер, у Романова шансов остаться нет

Российский тренер Дмитрий Парфёнов считает, что новым главным тренером «Спартака» будет иностранный специалист. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Вадим Романов, возглавивший команду после ухода Деяна Станковича в середине ноября.

«В «Спартаке» 100% будет иностранный тренер. Шансов остаться у Романова нет. Думаю, они с Гусевым останутся помощниками у новых главных тренеров в своих командах.

Что касается будущего Талалаева, то мы видим его хорошую работу в «Балтике», которую важно довести до конца и увидеть, что из этого получится», — сказал Парфёнов в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».