Шевалье не тренировался с «ПСЖ» в среду, участие в ближайшем матче под вопросом — Хоукинс

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье не тренировался с командой в среду, 3 декабря, из-за повреждения лодыжки. Об этом сообщил журналист Фабрис Хоукинс в социальной сети X.

«Тренерский штаб будет внимательно следить за его состоянием. Участие вратаря «ПСЖ» в домашнем матче с «Ренном» в эту субботу под вопросом», — написал Хоукинс.

Таким образом, у российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова есть шанс выйти на поле впервые в этом сезоне.

Люка Шевалье получил повреждение в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Монако». «Пари Сен-Жермен» проиграл со счётом 0:1. Единственный гол забил Такуми Минамино.