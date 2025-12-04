Скидки
Слишкович: тренер должен быть готов работать везде. Конечно, хочется остаться в России

Слишкович: тренер должен быть готов работать везде. Конечно, хочется остаться в России
Комментарии

Боснийский тренер Владимир Слишкович высказался о будущем в карьере. Специалист покинул «Оренбург» в октябре 2025 года.

«Пауза, и что будет, как будет — не знаю. Честно, не думаю много про это, я уверен, что что-то там появится, надеюсь не ждать долго. Но в этой работе ты никогда не знаешь: можешь ждать месяц, можешь ждать полгода, год.

Интерес только в России? Я всегда говорил, что тренер должен быть готов работать везде, если его устраивает, если ему интересно это предложение. Так что, если будет Россия или не будет Россия, не знаю. Конечно, я здесь, моя семья здесь, хочется здесь остаться, но увидим, как будет», — сказал Слишкович в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

