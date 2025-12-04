Скидки
Слот ответил, доволен или расстроен игрой «Ливерпуля» в матче с «Сандерлендом»

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Сандерленд
Сандерленд
0:1 Тальби – 67'     1:1 Мукиэле – 81'    

«Доволен или расстроен игрой «Ливерпуля»? И то и другое. Я знал ещё до игры, что «Сандерленд» в 14 матчах пропустил больше одного гола только четыре раза. И в этих четырёх матчах они пропустили всего два. Так что забивать этой команде сложно, создавать моменты у чужих ворот сложно, потому что они либо очень агрессивно прессингуют, либо у них 11 игроков, которые защищают свою штрафную ценой собственной жизни. Вот почему так сложно создавать моменты. Поэтому я надеялся на большее, хотя и знал, как сложно с ними создавать моменты.

Опять же, мы почти ничего не допустили. Первый серьёзный момент у них был… Удар в перекладину я не считаю, потому что это был не шанс. Первый серьёзный момент был после стандартного положения, когда мяч угодил в штангу. И их гол, на мой взгляд, даже не шанс. Если это шанс, то у нас сегодня было, наверное, 20 моментов. Но, к сожалению, рикошет привёл к тому, что мы пропустили. В последнее время нам было очень трудно сравнять счёт, хотя моменты у нас были каждый раз. Сегодня нам немного повезло с голом, потому что это тоже был рикошет. Для меня это другое дело, потому что это удар с 10-12 метров, так что это как минимум серьёзный шанс. А удар с 20 метров — это не серьёзный шанс, это возможность, но не серьёзный шанс. Так что немного и того, и другого», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

