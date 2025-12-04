Скидки
«Ему аукнется ещё». Бубнов — о критике Роланом Гусевым тренера по физподготовке «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на высказывание исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева об уровне подготовки команды. Ранее Гусев в одном из интервью осудил физическую подготовку бело-голубых и работу тренера по физподготовке Луиса Мартинеса, который пришёл в клуб при Карпине.

— Гусев вообще корректно себя повёл в смысле своей полемики? Когда он говорит о том, что команда в ужасающем физическом состоянии.
— Нет. Слушай, обвинил тренера по физподготовке, испанца, да? А что, испанец делал что-то без Карпина, что ли?

— Нет, конечно.
— При полном согласии с Карпиным! Значит, он Карпина обвинил. Да ты приди, если ты не согласен, если ты видишь, что великий клуб уничтожают, блин, приди к Карпину, в конце концов, приди к руководству. И скажи: «Я не могу смотреть на это безобразие. Я ухожу, мне стыдно, я не хочу на это всё смотреть». И под аплодисменты… Его болельщики бы на руках носили — красавец, честно сказал. Он же этого не сделал. Он ждал, когда этого уберут из команды. А сейчас всё рассказал! Молодец. Что ещё сказать? Тебе, подожди, аукнется ещё это в жизни, если тренером будешь, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Отметим, что позднее Гусев извинился за своё высказывание.

