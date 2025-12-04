Данил Круговой оценил первый круг РПЛ в исполнении ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой высоко оценил первый круг Мир Российской Премьер-Лиги в исполнении армейцев. После 17 туров чемпионата России красно-синие, набрав 36 очков, занимают второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» ЦСКА отстаёт всего на одно очко.

— Хотя ЦСКА ещё надо провести один матч до зимней паузы, можете уже сейчас оценить результаты команды в прошедшей части сезона?

— Да в целом хорошо, я думаю, мы провели этот отрезок. Если оценивать по десятибалльной шкале, то дал бы нам восемь с половиной баллов. ЦСКА за десять лет не набирал столько очков в чемпионате, столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне, — приводят слова Кругового «Известия».