Слишкович высказал мнение, что матч «Акрон» — «Пари НН» нужно было перенести из-за тумана

Боснийский тренер Владимир Слишкович высказался о тумане в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Пари Нижний Новгород» (1:2). В перерыве командам было предложено поменять красный мяч на белый, но «Пари Нижний Новгород» отказался.

— Владимир, а надо спрашивать команды в этой ситуации, как вы считаете?

— Не знаю, я сейчас спрашиваю себя: «Для кого играют в футбол?» Для зрителей? Для публики? Какой смысл играть в футбол в таких условиях? Я знаю, потому что мне пришлось лично играть. Мы играли против «Крыльев Советов» в Самаре. «Крылья Советов» — «Спартак», проиграли 1:2. Это не проблема, только для зрителя. Мы на поле, помню это, узнали, что нам «Крылья» забили гол, в момент, когда публика начала орать. Ничего не видно. И ты потом спрашиваешь себя, что мы играем, что мы тренируем и какие условия. И у одной, и у второй команды. Потому что моё мнение, что футбол играешь для этих людей, которые пришли, купили билет, или кто-то там по телевидению смотрит футбол. Какой смысл этого футбола?

— Здесь надо было принимать решение и переносить игру?

— По моему мнению, да, — сказал Слишкович в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».