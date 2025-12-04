Скидки
«Зачем Диме идти на уступки «Локомотиву»?» Быстров — о возможном уходе Баринова

Бывший российский футболист Владимир Быстров считает, что полузащитнику Дмитрию Баринову нет смысла идти на уступки в переговорах о новом контракте с «Локомотивом». Ранее появилась информация, что Баринов может перейти в ЦСКА.

«Мы видели матчи «Локомотива» без Баринова, и они тоже играют прекрасно. Мы смотрим отдельные матчи, а они смотрят в будущее. Есть руководство, есть тренер, и есть Баринов. Ротенберг явно говорил про Баринова с Галактионовым. Понятно, что игрок хочет хороший последний контракт. Зачем он будет идти на уступки, если тот же «Спартак» может дать больше? Его насильно никто не удерживает. Если дают денег — он остаётся.

Но руководство понимает, что мы можем дать вот столько денег и больше не можем. Если он уходит летом бесплатно, то это и для другого клуба выгодно, потому что не надо тратиться на трансфер, а можно просто договориться с Бариновым и дать чуть получше условия. Переход Баринова в «Зенит»? Я вообще не вижу вариантов, что он сможет там играть», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

Комментарии
