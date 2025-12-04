«Мне пофиг». Слишкович ответил, согласился бы он менять мяч в перерыве матча

Боснийский тренер Владимир Слишкович ответил, согласился бы он поменять мяч в перерыве матча. Ранее встреча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Пари Нижний Новгород» (1:2) была сыграна красными мячами из-за тумана. В перерыве командам было предложено поменять красный мяч на белый, но главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский отказался.

«Честно? А мне пофиг. А то, что у мяча есть душа? У мяча есть душа. И у красного тоже.

Есть правило всегда, что две команды должны согласиться. То же, когда жарко, если хочешь паузу для воды, тоже должны согласиться две команды. И меня всегда спрашивали такие вещи. Я говорил: «Сделайте, мне всё равно». Я не суеверный, никогда не был», — сказал Слишкович в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».