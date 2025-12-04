Скидки
Талалаев высказался о предстоящем матче «Балтики» с «Крыльями Советов»

Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался в преддверии матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграет с «Крыльями Советов».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Крылья Советов
Самара
«Крылья» приедут разъярённые из‑за истории с долгом перед дочерней компанией «Ростеха». Так получается, что именно «Ростех» связан с ренессансом клуба, с его лучшим временем. Понятно, что будет не только футбольное, но и социально‑политическое противостояние. Для ребят это важно. Но и для наших пацанов это тоже дополнительный фактор, чтобы мотивировать себя. Хотя с точки зрения турнирной таблицы и планов на счастливую жизнь нам никакие факторы не нужны», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

