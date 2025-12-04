Скидки
Мбаппе похвалил игру «Реала» после победы над «Атлетиком»

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе похвалил свою команду после победы над «Атлетиком» Бильбао (3:0) в 19-м туре чемпионата Испании. Француз поучаствовал во всех трёх голах: он оформил дубль и отдал голевую передачу полузащитнику Эдуарду Камавинга.

«Это – мой «Мадрид», – написал Мбаппе в социальных сетях.

Испания — Примера . 19-й тур
03 декабря 2025, среда. 21:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 7'     0:2 Камавинга – 42'     0:3 Мбаппе – 59'    

Победа на выезде прервала серию мадридистов из трёх ничьих подряд в Ла Лиге. Она позволила «Реалу» приблизиться к «Барселоне», лидирующей в чемпионате с преимуществом в одно очко.

В следующем туре команда сыграет с «Сельтой» на домашнем стадионе. Матч состоится в воскресенье (7 декабря) и начнётся в 23:00 по московскому времени.

