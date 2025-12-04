Скидки
Александр Кульчий: Гусев молодец, что извинился перед Карпиным, — это в плюс ему

Экс-футболист московского «Динамо» Александр Кульчий оценил поведение и. о. главного тренера бело-голубых Ролана Гусева. Ранее специалист попросил прощения у бывшего тренера бело-голубых Валерия Карпина, а также у болельщиков клуба за слова, сказанные в интервью после увольнения своего предшественника, в которых раскритиковал физическую форму команды.

«Гусев всё сделал правильно. Иногда можешь ответить, что-то сказать, а спустя время начинаешь жалеть. Ролан оказался в такой же ситуации — не подумал и сказал. Когда даёшь интервью после игры, в голове мысли бегают. Можешь сказать что-то не то, а потом жалеешь. Когда уже проходит время, можешь ответить по-другому. Любой тренер может что-то не то сказать. Ролан молодец, что проанализировал и извинился перед Карпиным. Это ему в плюс», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

