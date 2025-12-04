Скидки
Нападающий «Зенита» Соболев поделился ожиданиями от матча с «Акроном»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о предстоящем матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится в субботу, 6 декабря. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
«Тяжёлая будет игра. В Самаре не выиграли, есть над чем поработать. Перед перерывом нужно побеждать. Для меня самое главное, чтобы команда забирала три очка. Забьёт Дзюба больше меня или я больше него — неважно», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 17 матчей. «Зенит» (36) располагается на третьей строчке.

