Нападающий «Зенита» Соболев поделился ожиданиями от матча с «Акроном»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о предстоящем матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится в субботу, 6 декабря. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.

«Тяжёлая будет игра. В Самаре не выиграли, есть над чем поработать. Перед перерывом нужно побеждать. Для меня самое главное, чтобы команда забирала три очка. Забьёт Дзюба больше меня или я больше него — неважно», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 17 матчей. «Зенит» (36) располагается на третьей строчке.