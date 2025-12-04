Бубнов: проблема «Краснодара» в том, что Кордобу может внаглую купить, например, «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит» может приобрести нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. Ранее колумбиец стал лучшим бомбардиром в истории кубанского клуба. На его счету 69 голов.

— «Краснодару» надо не пожалеть денег и купить нападающего в пару к Кордобе. Чтобы можно было им в паре играть, или блуждающего нападающего исполнять. У них одна проблема, и это проблема Кордобы. Его не могут заменить. Вот и всё.

— Кордобу, я думаю, в принципе тяжело заменить. Игрока такого уровня.

— Там ещё знаешь, в чём проблема? Кордобу могут купить. Просто внаглую купить, например, «Зенит».

— Да не отпустят его.

— Купят внаглую. Дадут такие деньги, что Галицкий отдаст. Скажет, что за такие деньги ещё двух Кордоб куплю, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».