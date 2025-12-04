Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: проблема «Краснодара» в том, что Кордобу может внаглую купить, например, «Зенит»

Бубнов: проблема «Краснодара» в том, что Кордобу может внаглую купить, например, «Зенит»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит» может приобрести нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. Ранее колумбиец стал лучшим бомбардиром в истории кубанского клуба. На его счету 69 голов.

— «Краснодару» надо не пожалеть денег и купить нападающего в пару к Кордобе. Чтобы можно было им в паре играть, или блуждающего нападающего исполнять. У них одна проблема, и это проблема Кордобы. Его не могут заменить. Вот и всё.

— Кордобу, я думаю, в принципе тяжело заменить. Игрока такого уровня.
— Там ещё знаешь, в чём проблема? Кордобу могут купить. Просто внаглую купить, например, «Зенит».

— Да не отпустят его.
— Купят внаглую. Дадут такие деньги, что Галицкий отдаст. Скажет, что за такие деньги ещё двух Кордоб куплю, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Ему аукнется ещё». Бубнов — о критике Роланом Гусевым тренера по физподготовке «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android