Соболев: не могу сказать, что потерял место в старте, — в «Зените» огромная конкуренция

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев не согласился с мнением, что он потерял место в стартовом составе сине-бело-голубых. В нынешнем сезоне форвард провёл 22 матча во всех турнирах и забил пять голов.

«Не могу сказать, что потерял место в старте. С Сергеем Богдановичем мы часто общаемся. «Зенит» — такая команда: ты можешь одну игру играть, другую не играть. Так происходит не только у меня — у многих. Здесь огромная конкуренция. Все футболисты к этому привыкли. Сергей Богданович как-то хорошо сказал: наша работа тренироваться, его работа — определять стартовый состав. Это решение тренера, с ним неправильно спорить», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.