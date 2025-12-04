Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Соболев: не могу сказать, что потерял место в старте, — в «Зените» огромная конкуренция

Соболев: не могу сказать, что потерял место в старте, — в «Зените» огромная конкуренция
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев не согласился с мнением, что он потерял место в стартовом составе сине-бело-голубых. В нынешнем сезоне форвард провёл 22 матча во всех турнирах и забил пять голов.

«Не могу сказать, что потерял место в старте. С Сергеем Богдановичем мы часто общаемся. «Зенит» — такая команда: ты можешь одну игру играть, другую не играть. Так происходит не только у меня — у многих. Здесь огромная конкуренция. Все футболисты к этому привыкли. Сергей Богданович как-то хорошо сказал: наша работа тренироваться, его работа — определять стартовый состав. Это решение тренера, с ним неправильно спорить», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Бубнов: проблема «Краснодара» в том, что Кордобу может внаглую купить, например, «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android