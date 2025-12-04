Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не вижу разницы». Слишкович — об игре «Оренбурга» после его ухода из клуба

«Не вижу разницы». Слишкович — об игре «Оренбурга» после его ухода из клуба
Комментарии

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался об изменениях в игре команды после его ухода. Слишкович покинул клуб в октябре 2025 года, команду возглавил Ильдар Ахметзянов. В матче 17-го тура чемпионата России «Оренбург» проиграл ЦСКА — 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Хотулёв – 55'     2:0 Мусаев – 83'    

«Не вижу разницы. Постоянно одна и та же история. Играешь неплохо, создаёшь какие-то моменты, но реализация просто не на уровне РПЛ. И так было, сейчас продолжается.

«Оренбург» поменял систему: сейчас играют 4-2-3-1, оборона стоит чуть-чуть ниже, они больше играют в средний блок, не идут высоко много прессинговать соперника. И создали они хорошо, особенно первый тайм. Было два момента: один очень опасный у Ду Кейроса — очень опасный момент. Но, к сожалению, не забиваешь гол из этого, и потом один очень неудачный момент — автогол, который очень редко бывает, такой автогол, и всё пойдёт не так. Второй гол тоже Мусаев забил — и до свидания. И это история, которая повторяется очень долго», — сказал Слишкович в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Это снова не учебная тревога! У ЦСКА забил центральный нападающий! Видео
Это снова не учебная тревога! У ЦСКА забил центральный нападающий! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android