«Не вижу разницы». Слишкович — об игре «Оренбурга» после его ухода из клуба

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался об изменениях в игре команды после его ухода. Слишкович покинул клуб в октябре 2025 года, команду возглавил Ильдар Ахметзянов. В матче 17-го тура чемпионата России «Оренбург» проиграл ЦСКА — 0:2.

«Не вижу разницы. Постоянно одна и та же история. Играешь неплохо, создаёшь какие-то моменты, но реализация просто не на уровне РПЛ. И так было, сейчас продолжается.

«Оренбург» поменял систему: сейчас играют 4-2-3-1, оборона стоит чуть-чуть ниже, они больше играют в средний блок, не идут высоко много прессинговать соперника. И создали они хорошо, особенно первый тайм. Было два момента: один очень опасный у Ду Кейроса — очень опасный момент. Но, к сожалению, не забиваешь гол из этого, и потом один очень неудачный момент — автогол, который очень редко бывает, такой автогол, и всё пойдёт не так. Второй гол тоже Мусаев забил — и до свидания. И это история, которая повторяется очень долго», — сказал Слишкович в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».