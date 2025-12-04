Главный тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о трансферной работе клуба

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферной работе клуба.

«Трансферная работа никогда не прекращается. Наш клуб ведёт определённую работу. Мы никого не держим. Если появится предложение, которое устроит клуб и игрока, мы его отпустим. Варианты трансферов у нас есть, и вектор работы тоже есть. Есть понимание по фамилиям и позициям, но пока лучше держать в тишине эту информацию», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

До зимней паузы «Зениту» осталось провести один матч. В 18-м туре чемпионата России сине-бело-голубые дома сыграют с тольяттинским «Акроном» 6 декабря.