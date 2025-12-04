Скидки
Главный тренер «Зенита» Семак высказался об адаптации Луиса Энрике

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об адаптации в команде бразильского вингера Луиса Энрике. Футболист присоединился к сине-бело-голубым в зимнее трансферное окно — 2025. В этом сезоне он провёл 15 матчей в рамках Мир РПЛ и забил один гол.

«Не только голы и передачи влияют на то, кто играет в старте. Луис Энрике хорош в борьбе, в единоборствах, строит игру команды. Конечно, мы хотим, чтобы результативных действий у него было больше. Но он молодой игрок — 24 года. Ему нужно привыкнуть, адаптироваться. Нужно больше работать в плане КПД своих действий. Всем видно, что это очень сильный игрок. Да, кому-то года недостаточно для адаптации. Тем же Малкому, Венделу тоже сложно пришлось», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

