Соболев: не знаю, буду ли догонять Семака в плане деторождения, — это тяжело

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о режиме своей жизни, ответив на вопрос об игре в компьютерные игры. Также он рассказал о рождении второго ребёнка и провёл параллель с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, у которого восемь детей.

«Я не играю в компьютерные игры с утра до ночи. Могу поиграть час-два, если есть свободное время. В быту у меня ничего не поменялось. Сейчас родился второй ребёнок, сна стало меньше. Не знаю, буду ли догонять Семака в плане деторождения. Это очень тяжело. Посмотрим. Не от меня зависит», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

